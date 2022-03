Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a precizat dupa intalnirea cu președintele Grupului Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, ca nu este necesara o optimizare a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Si eu, si Manfred am spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate…

- Nu este niciun fel de discuție la nivel european despre o regandire a PNRR in acest moment, afirma Florin Cițu, dupa o intalnire cu președintele PPE, Manfred Weber. Liderul PNL spune ca „programele populiste ale stangii” ar putea pune in pericol stabilitatea economica a UE. „Am vorbit foarte mult despre…

- Romania primește de la Uniunea Europeana 543 de milioane de euro pentru a rezolva problema abandonului școlar, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența. Datorita investițiilor europene, expresia „școala pentru toți” s-ar putea transforma intr-o certitudine. Insa, cat de posibil…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat vineri ca au fost elaborate ghidurile necesare lansarii, in aprilie, a proiectelor PNRR, in valoare de 5,55 miliarde de euro. El a precizat ca Ministerul Dezvoltarii a elaborat si finalizat ghidurile solicitantului…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, referitor la renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ceruta de reprezentantii PSD, ca asteapta ca propunerea sa fie dezbatuta in coalitie, dar, mai ales, ca social-democratii sa primeasca acordul Comisiei Europene. „Astept propunerea…

- Presedintele PNL, Florin Citu, nu este de acord cu renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta, in contextul in care, recent, ministrul Muncii a cerut schimbarea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, prevazut in proiect. Liderul PNL sustine ca renegocierile ar insemna „sa aruncam la…

- “Avem in fața un buget echilibrat și realist. Ținta comuna este reducerea deficitului bugetar. Suntem foarte responsabili in respectarea angajamentelor cu partenerii externi. Bugetul pentru anul viitor incurajeaza investițiile. Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor”, a spus Nicolae Ciuca.…