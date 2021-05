Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intalnirea cu sindicatele, patronatele si social-democratii pe tema PNRR, premierul Florin Citu a transmis ca au fost discutate toate capitolele Planului National de Redresare si Rezilienta, inclusiv partea de reforme prevazuta in document.

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Premierul Florin Cițu a facut declarații dupa intalnirea cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, și reprezentanți ai organizațiilor sindicale pe tema PNRR. șeful de la Palatul Victoria s-a aratat deranjat de prezența sindicașiștilor la intalnire. "Ne intalnim cu sindicate, patronate, partide…

- „Conditii esentiale” pentru finalizarea PNRR PNRR va fi discutat astazi pentru prima data de Guvern cu principalul partid de opozitie. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a confirmat, aseara, ca accepta invitatia premierului Florin Cîtu si a spus ca va fi însotit de mai multi…

- PNRR va fi discutat cu reprezentantii PSD. PNRR va fi discutat astazi, pentru prima data, de Guvern, cu principalul partid de opozitie. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a confirmat ca accepta invitatia premierului Florin Citu si a spus ca va fi insotit de mai multi specialisti ai partidului,…

- Nici bine nu a revenit Florin Cițu de la Bruxelles, unde a avut discuții atat cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cat și cu alți oficiali ai acestui for, inclusiv cu Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, ca din direcția principalului partid de opoziție a fost luata la puricat…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…

- Prim-ministrul Florin Cîtu a declarat miercuri ca, din punctul sau de vedere, completarea protocolului coalitiei de guvernare nu aduce nimic nou, rolul fiind acela de a face aduce clarificari ca „sa fie toata lumea mulțumita”. "Rolul acestui protocol nu este de a îngreuna…