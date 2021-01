Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirma ca "metehnele" sistemului de sanatate din Romania s-au vazut si in cazul tragediei de la "Matei Bals", subliniind ca e nevoie de alocarea a cat mai multor resurse pentru investitii. "Metehnele sistemului de sanatate din Romania si-au facut simtita prezenta si astazi…

- Premierul Florin Cițu a amenințat angajații din direcțiile de sanatate ca daca nu iși fac treaba, sa plece acasa, pentru ca la acest moment, 90% din buget este alocat pentru salariile lor. Cițu a ieșit public dupa ședința de guvern pe care a convocat-o pentru ora 13:30, dupa tragedia de la Matei Balș.…

- Premierul Florin Cițu a facut primele declarații dupa ședința de guvern pe care a convocat-o pentru ora 13:30 dupa tragedia de la Matei Balș. CITEȘTE ȘI: Vitaminele care au grija de sanatatea plamanilor tai: Reduc riscul infecțiilor "Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sanatate…

- „E de neacceptat” ce s-a intamplat in aceasta dimineața la Institutul „Matei Balș”, unde a izbucnit un incendiu soldat cu 5 morți, spune ministrul Sanatații, care a mers la spital imediat dupa incendiu. In urma cu doar 2 luni, dupa incendiul petrecut la Spitalul din Piatra Neamț, Vlad Voiculescu il…

- Talibanii și facțiunile armate care ne-au atacat soldații in unele dintre cele mai periculoase zone ale lumii, Afganistan și Irak, n-au reușit sa provoace, in timp atat de scurt, pierderile de vieți omenești pe care le-a adus lipsa de organizare de acasa. Spitalul este definit drept cel mai sigur loc…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca nu are informații ca in cladirea de la Matei Balș ar fi existat alte surse de incalzire decat cele firești: „Spitalul nu a dus lipsa de finanțare și a avut un management stabil”. Intrebat, la Digi24, daca o sursa de incalzire ar fi cauzat incendiul…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, deoarece conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii. "Noi am spus, si presedintele Romaniei a spus, ca vom lua o decizie ferma pe 2 februarie. Urmarim pana in acel moment ce…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa ședința de guvern, ca se lucreaza la o soluție prin care anumite categorii ale populației, afectate de pandemie, vor putea sa-și amane in continuare plata ratelor la banci. Soluția este in acord cu recomandarile europene, iar detaliile vor fi anunțate in zilele…