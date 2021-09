Florin Cîțu după demisia miniștrilor USR PLUS: ”Niște copii răsfățați” Premierul Florin Cițu a facut cateva declarații dupa anunțul miniștrilor USR PLUS ca demisioneaza din Guvern: „Hai intai sa vedem documentele. Au fost niste declaratii, nu? Cred ca am mai vazut declaratii in ultima perioada. Vom vedea care sunt pasii urmatori. Eu cred ca raul a fost facut cand s-au asociat cu AUR. Eu am spus ca in Romania coalitia de dreapta trebuie sa guverneze, dar e greu cand un partid de dreapta se asocieaza cu un partid extremist, se pare ca nu erau de dreapta. Nu e vorba de impacare aici, e vorba de interesele romanilor, acum s-au comportat ca niste copii rasfatati. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

