- Premierul Florin Citu a anunțat luni, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis , ca PNL a spus foarte clar ca in acest moment nu are o majoritate si nu poate avansa o propunere pentru postul de premier. Totodata, președintele liberalilor a vorbit și despre guvernarea alaturi de USR. „La consultarile…

- Florin Cîțu spune ca noul guvern va fi tot al PNL, însa în acest moment nu are o majoritate care sa-l susțina, dar va negocia în Parlament pentru asta. Semnalul clar catre USR este ca nu-i mai vrea la guvernare. „PNL are o decizie în BEX ca, daca USR voteaza…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, a declarat ca PSD nu va merge luni la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. „PSD nu merge in acest moment cu nicio propunere pentru ca vrem sa vedem ce vrea presedintele, in primul rand. Presedintele este cel care s-a aflat…

- Fostul judecator al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis nu poate sa propuna imediat, ca premier, aceeasi persoana care a fost demisa prin motiune de cenzura, existand o decizie a Curtii in acest sens. ”Este o decizie a CCR care spune ca presedintele…

- Dan Barna a declarat ca USR PLUS va merge la consultarile de la Cotroceni cu responsabilitate si are si o alternativa de premier in persoana lui Dacian Ciolos. El a mai spus ca toate alternativele sunt pe masa pentru a rezolva aceasta criza politica mai repede si a subliniat ca nu se pune nicio secunda…