Stiri pe aceeasi tema

- „Gata! Legea bugetului a fost promulgata!Avem cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentreaza pe investiții.Am promis, am facut!De acum nu mai exista scuze. Romanii așteapta multe de la noi și nu-i vom dezamagi!”, a fost reacția premierului.Președintele Romaniei, Klaus…

- ”Gata! Legea bugetului a fost promulgata! Avem cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentreaza pe investitii. Am promis, am facut”, a scris premierul, luni, pe Facebook, dupa promulgarea Legii bugetului de stat. Premierul a precizat ca lucrurile promise trebuie indeplinite.…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma ca, de acum, pentru coalitia de guvernare "nu mai exista scuze", dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat pe anul 2021, subliniind ca este "cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentreaza pe investitii". "Gata!…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, saluta decizia președintelui Klaus Iohannis de a promulga legea bugetului. Cițu arata intr-un mesaj ca bugetul este cel mai echilibrat de la Revoluție incoace. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA facuta de PNL: fata unui fost ștab din SRI, angajata pe…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care ramane in „parametrii initiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal…

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca este nevoie de o reanalizare a Legii salarizarii, astfel incat sporurile sa fie legate de performanta, dar a anunțat ca eventuala taiere sau plafonare a sporurilor incasate de bugetari nu va fi facuta prin ordonanța de urgența, ci prin amendamente la legea bugetului.…

- Premierul Florin Cițu nu a fost in stare, in prima sa declarație de presa dupa votul de investire, sa ofere un termen clar pentru adoptarea bugetului, deși, potrivit legii, Legea bugetului pentru anul 2021 trebuia sa fie adoptata inainte de finalul anului. „Proiectul de buget trebuie sa fie…