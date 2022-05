Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a declarat marti, 31 mai, la Profit News TV, ca este datoria ministrului PSD de Finante, Adrian Caciu, sa spuna care e sursa de finantare pentru majorarile de salarii ale bugetarilor si a mentionat ca in PNL nu s-a discutat aceasta masura.„Este datoria…

- „Am vazut cateva declaratii si asta explica de ce astazi ne imprumutam la astfel de dobanzi si avem inflatie mare. Ministrul de Finante nu stie nici ce documente are pe acolo. In primul rand, in 2020 – 2021, imprumuturile pe care le-am luat atunci, niciunul dintre ele nu este scadent in 2022. Trebuie…

- ”Eu va spun acum ca simplu membru al PNL ca noi nu sustinem, si avem si in programul de guvernare, nu sustinem taxe noi, redimensionarea sistemului de taxare. PNL a venit cu solutii in 2020 si 2021 care au crescut gradul de colectare, sunt doi ani record”, a spus presedintele Senatului. Florin Citu…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, marti, la Parlament, ca nu s-a pus problema in nicio sedinta a coalitiei sa venim cu taxe si impozite noi, iar Florin Citu ramane presedintele Senatului, sustinut de PNL, in ciuda criticilor aduse guvernului.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, marti, ca reducerea accizei la carburant nu se mai afla pe agenda de discutii a coalitiei de guvernare. "Nu este pe masa aceasta masura - reducerea accizei. (...) Nu a fost propusa aceasta masura, nu mai este pe masa in coalitie aceasta masura", a afirmat Citu,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, marti, ca reducerea accizei la carburant nu se mai afla pe agenda de discutii a coalitiei de guvernare. „Nu este pe masa aceasta masura – reducerea accizei. (…) Nu a fost propusa aceasta masura, nu mai este pe masa in coalitie aceasta masura”, a afirmat Citu,…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…