- Florin Cițu a uimit, miercuri seara, cand a spus ca romanii vor constata ca ”viața lor se imbunatațește zi de zi”, dupa ce a luat decizia sa inghețe salariile bugetarilor și a refuzat sa mareasca pensiile și alocațiile, așa cum scrie in lege. Mai mult, Cițu s-a laudat cu decizia de a ingheța salariile…

- Premierul Florin Citu a declarat ca alocatiile au fost deja marite cu 20%, ceea ce reprezinta "o crestere semnificativa", dupa ce a fost intrebat daca alocatiile vor fi majorate in acest an cu banii economisiti prin eliminarea pensiilor speciale. Alocațiile copiilor au fost marite anul acesta cu 20%,…

- Ministerul de Finante urmeaza sa prezinte in aceasta seara o prima schita a bugetului, dupa o discuție cu toate ministerele. Premierul Florin Citu a explicat ca bugetul se construiește, deocamdata, pe actualele legi privind pensiile și salariile.

- ”Masura inghetarii salariilor mi se pare una justa. Suntem in plina pandemie, suntem in criza economica, suntem in faza in care incercam prin vaccinare si restrictii sa incheiem aceasta pandemie. Insa trebuie sa fim constienti ca economia a suferit, s-a contractat. Sunt mai putini bani la buget, nu…

- Premierul Florin Citu a explicat miercuri, dupa sedinta de Guvern, de ce s-a luat decizia de a se ingheta salariile bugetarilor in 2021, dar si ce modificari s-au adus actului normativ privind suspendarea ratelor bancare. In primul rand vorbim despre o ordonanta de urgenta adoptata in sedinta de astazi,…

- Premierul Florin Cițu a facut declarații dupa ședința de Guvern in care s-a adoptat Ordonanța de Urgența pentru plafonarea venitului mediu. Florin Cițu a denumit-o "Ordonanța Trenulețul" sau "Ordonanța Luam o Pauza". Acesta n-a pomenit nimic despre majorarea salariului minim pe economie dar a precizat…