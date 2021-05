Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Digi24, ca iși va respecta promisiunea de a merge in aceasta vara la Vama Veche, in contextul in care au fost anunțate noi masuri de relaxare incepand cu 15 mai, intre care și ridicarea restricțiilor de circulație pe timp de noapte. „Am promis ca merg in Vama…

- Al doilea Paste in pandemie este sarbatorit anul acesta cu mai putine restrictii. Dorul de libertate si-a spus cuvantul. Soselele au fost luate cu asalt si multi romani au plecat de acasa sa petreaca in natura, la munte sau la mare. Potrivit datelor operatorilor din turism, au fost facute in jur de…

- Dupa ce in ultimele zile rata de infectare cu COVID-19 a scazut in București sub 3 la mie, prefectul Capitalei a anunțat ca de maine se va decide relaxarea masurilor. Acesta ar urma sa fie aplicate de luni.

- Guvernul prelungeste azi starea de alerta. In aceeași ședința se vor decide insa și regulile pe care creștinii ortodocși vor trebui sa le respecte de Paște. Premierul Florin Citu a anunțat ca Executivul va aproba, intr-o ședința joi, o hotarare pentru prelungirea starii de alerta. Tot atunci va fi luata…