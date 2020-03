Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca este exclus ca social-democratii sa voteze pentru premierul desemnat, Florin Citu, in Parlament, apreciind desemnarea acestuia ca "ridicola". "As fi preferat ca domnul Citu sa iasa sa ne spuna cum a imprumutat 10 miliarde de euro…

- De cand a preluat interimar conducerea PSD, Marcel Ciolacu a declarat in mod repetat in conferințele de presa și in emisiunile televizate ca partidul a facut multe greșeli sub Liviu Dragnea și Viorica Dancila (de ex. demiterea guvernului Grindeanu, legile justiției, candidatul la prezidențiale, excluderile…

- Depașirea nivelului deficitului bugetului general consolidat cu 0,2 puncte procentuale din PIB este urmarea nerealizarii unor incasari, plata sumei de 910 milioane lei fraților Micula, precum și creșterea in decembrie a plaților de facturi ale autoritaților locale, anunța Ministerul Finanțelor.Citește…

- Deficitul bugetar pe anul 2019 a fost de 4,6% din PIB, in crestere cu 0,2 puncte procentuale fata de tinta de 4,4% stabilita prin ultima rectificare bugetara, a anuntat marti ministrul de Finante, Florin Citu. El a explicat ca aceasta diferenta a venit in urma a doua surprize neplacute aparute…

- 25-26 martie 2017. Intr-o barca verde, pe lacul Belina, Sorin Grindeanu invața sa prinda știuci. Pescar-șef și instructor este Liviu Dragnea. La vasle - Marcel Ciolacu. Grindeanu e premier, Dragnea e lider PSD, Ciolacu conduce organizația din Buzau.Partida de pescuit are loc dupa o ședința…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, intr-o sedinta fulger de Guvern, ca Executivul va plati datoria de sute de milioane de euro catre fratii Micula, care au castigat in instanta un proces cu statul si au incercat sa blocheze conturile Mnisterului Finantelor, punand popriri pe conturi sau actiuni…

- Daca PSD dispare din Romania, nu mai exista democratie, deoarece nu mai exista Opozitie, a declarat Marcel Ciolacu, liderul interimar al social-democratilor. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca motiunea simpla depusa impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, a fost o golaneala PSD-ista.…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu i-a cerut, marți, liderului PSD Marcel Ciolacu, ”sa traga o liniuța peste numele domnului Teodorovici”. ”Sunteți mândru de cât de grobian este Orlando Teodorovici?”, scrie Gorghiu pe Facebook, dând câteva exemple de comportament…