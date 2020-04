Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu intervine in scandalul dintre Parlament și Guvern, cerandu-le public liderilor Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta sa spuna daca vor vota prelungirea starii de urgența sau vor continua sa joace poker cu sanatatea romanilor.„Domnilor Ciolacu,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni la Digi 24 ca liderii PSD, ALDE și Pro Romania, anume Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta ca nu vor sa voteze in Parlament decretul prezidențial privind prelungirea starii de urgența și i-a numit in acest sens ca fiind „criminali”…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat saptamana viitoare va fi supusa la vot, in Parlament, un proiect de lege prin care cei care solicita o amanare a ratelor pana in septembrie sa nu plateasca "dobanzi la dobanzi”, asa cum prevede Ordonanta data de Guvernul Orban. "Ce fac Orban și…

- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…

- Liderii PSD susțin ca au voturile pentru trecerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, dar voturile decisive par sa fie la Pro Romania. „Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament…