- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, sambata, ca ministerul pe care il conduce este pregatit pentru criza coronavirusului si ca are banii suficienti pentru a face platile la pensii si salarii, dar si ca a alocat deja bani pentru Ministerul Sanatatii. De asemenea, a solicitat amanarea platii…

- Ministrul de Finanțe se pregatește de o serie de masuri economice dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata ca de luni va fi decretata starea de urgența. Florin Cițu a spus ca guvernul este pregatit pentru mai multe scenarii pentru starea de urgența, iar romanii trebuie sa stea liniștiți…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat sambata seara, la Digi24, ca poarta discuții cu mediul bancar pentru ca cetațenii care au rate la banci sa poata plati cu intarziere, date fiind dificultațile generate de criza epidemiei de coronavirus.

- Masuri dupa declararea starii de urgența! Unii romani ar putea scapa cateva luni de plata ratelor la banca. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat sambata seara, la Digi24, ca poarta discuții cu mediul bancar pentru ca cetațenii care au rate la banci sa poata plati cu intarziere, date fiind dificultațile…

- Premierul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat joi seara, intr-o emisiune televizata, ca premierul desemnat Florin Citu este un om apreciat, care da un semnal de stabilitate pentru investitori, piete, sistemul financiar si economic. "Nu intamplator nominalizarea este…

- Noul ministru al finantelor, Florin Citu, vrea sa reduca salariile sefilor bancilor de stat, CEC Bank si EximBank, la circa 5.800 de euro pe luna de la peste 15.000 de euro pe luna. In acest moment, directorul general (CEO) al CEC Bank este Bogdan Neacsu, iar directorul general al EximBank este Traian…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca sistemul de pensii trebuie in intregime reformat, pentru ca altfel persoanele nascute in anii 70 nu vor mai lua pensie, pentru ca nu ar avea cine sa le plateasca. In ce priveste eliminarea pensiilor speciale, ministrul a afirmat ca o dezbatwere publica…

- Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor private pentru a deveni sustenabil, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un interviu acordat marti Reuters, scrie agerpres.ro. In 2008, sistemul de pensii…