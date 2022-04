Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a transmis, luni, dupa intalnirea cu congresmanul Kevin McCarthy, liderul minoritatii republicane din Camera Reprezentantilor din SUA, si cu delegatia din Congresul SUA, ca pe agenda discutiilor s-au aflat securitatea energetica a Romaniei, masurile mai dure impotriva…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Incepand cu ora 19.00, președintele Ucrainei va susține un discurs in plenul reunit al Parlamentului, prin videoconferința. Libertatea va transmite video și livetext principalele declarații ale lui Volodimir Zelenski in Parlamentul Romaniei Volodimir Zelenski va avea un discurs de 10 minute, potrivit…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a transmis, miercuri, pe Twitter, ca a discutat cu premierul ucrainean Denis Smihal si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sustine un mesaj in Parlamentul Romaniei, saptamana viitoare. "Discutie importanta cu premierul din Ucraina, Denys Shmyhal. Presedintele…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat, luni, ca legea offshore trebuie sa fie in interesul romanilor, motiv pentru care trebuie "masurata de zece ori si taiata o singura data". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni dimineața, la RFI, ca daca se va dovedi o „birocrație autohtona” la frontiere, pentru primirea refugiaților din Ucraina, atunci vor trebui luate masuri severe, iar el va propune acest lucru in ședința coaliției PSD-PNL-UDMR programata marți.„Ieri am avut…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Florin Citu, urmeaza sa aiba intalniri luni cu reprezentantii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) si cu cei ai Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) , la solicitarea sa, el fiind un sustinator al necesitatii…

- In Parlament, cu Poliția la ușa. Este una dintre propunerile luate in calcul in cadrul Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților in care s-a discutat episodul violent dintre George Simion și ministrul Energiei, Virgil Popescu. Una dintre propunerile luate in calcul a fost sa…