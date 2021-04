Florin Cîţu, despre testarea Covid-19 în școli: Depinde de INSP Premierul Florin Citu spune ca INSP este responsabil de includerea in metodologie a testelor de saliva. „Eu sunt cel care a propus revenirea la scoala dupa ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea. Am facut aceasta propunere dupa ce am discutat cu mai multi specialisti care mi-au spus foarte clar ca nu exista diferenta, dar e adevarat, problema in Romania este ca inca nu sunt in metodologia INSP si aici cred ca depinde de INSP sa le includa in metodologie, ele sunt folosite ca metoda cam peste tot in lume”, a declarat Florin Citu, luni intr-o conferinta de presa intrebat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

