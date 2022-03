Presedintele PNL a spus ca nu sunt neintelegeri intre PNL si PSD, in privinta Ordonantei pentru prelungirea masurilor din energie. ”Am agreat, noi de la PNL, am agreat varianta prezentata de premier de cateva ori, premierul a iesit ieri sau alaltaieri si a dat un mesaj clar ca preturile raman la acel nivel pana in martie 2023 si a dat si nivelurile”, a spus Citu. Despre supraimpozitarea companiilor din energie, presedintele PNL a aratat ca nu a spus ca nu este de acord ci ca trebuie sa iei in calcul, cand supraimpozitezi un sector, va si o reactie a sectorului respectiv, in sensul in care isi…