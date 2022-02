Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a declarat, marti, ca cei care doresc renegocierea PNRR pentru a creste pensiile si au puterea de a convinge Comisia Europeana „ar fi bine sa nu mai stea in Romania si sa discute despre acest lucru”, ci sa mearga la Bruxelles si sa vina cu decizia.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca in ceea ce priveste renegocierea PNRR, despre care PSD spune ca trebuie „optimizat” este nevoie de fapte si nu vorbe, sustinand ca cine are puterea de a convinge Comisia Europeana ar trebui sa mearga la Bruxelles sa renegocieze.

- PSD nu poate accepta sub nicio forma ca pensiile romanilor sa fie afectate din cauza proastei negocieri a fostului ministru Ghinea de la USR.PSD va merge la Bruxelles pentru a rediscuta PNRR cel puțin in privința pensiilor, astfel incat Legea pensiilor sa poata fi aplicata așa cum scrie in Programul…

- „Renegocierea NU este un moft. Acum, in Romania, cheltuielile doar cu pensiile din sectorul public, pe baza de contributivitate, sunt 8%. In acest buget de 9,4%, ma așteptam ca intr-un document oficial sa fim profesionisti. Exista indemnizatii de serviciu stabilite și platite prin legi speciale si…

- „Nu recomandam renegocierea PNRR pentru ca ar trebui reluata toata procedura de la capat”. Este raspunsul vicepreședintelui Comisiei Europene la o interpelare a unui europarlamentar PNL. PSD susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența trebuie discutat din nou la Bruxelles dar mai multe voci…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a reiterat, joi, ca PNL nu sustine cresterea taxelor sau introducerea unora noi, adaugand ca i se pare „o lipsa de efort” sa se spuna ca nu se pot creste veniturile bugetare anul viitor, informeaza AGERPRES . „PNL spune foarte clar ca nu sustine cresteri de taxe…

- Fostul premier Florin Citu a fost intrebat joi seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ”ce regrete are dupa aceasta criza politica”. Astfel, Florin Cițu considera ca “viteza cu care a vrut sa faca reforma a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu. Aici trebuie ajustate lucrurile.…

- Anca Dragu spune ca renegocierea PNRR nu va fi posibila iar cei care vor avea o astfel de inițiativa vor parea „absolut chiaraghioși”. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca va merge la Bruxelles pentru a renegocia Planul Națonal de Redresare și Reziliența. Presedintele Senatului , Anca Dragu,…