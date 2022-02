Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor, președinte UDMR, a declarat miercuri, 23 februarie, la B1TV , ca injumatațirea accizelor la carburanți, anunțata de ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Caciu, dupa ședința de coaliție de ieri, nu va fi pusa in practica pana nu se face „o analiza foarte exacta, serioasa”.…

- Florin Cițu susține ca a fost sceptic inca de marți ca o masura de reducere a accizei la carburanți pentru 3 luni și care costa 3 miliarde de lei poate ajuta. El spune ca aceasta ar putea atrage o procedura de infringement. „Eu am atras atenția asupra unor lucruri și in ședința de ieri. Am fost sceptic…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, la 24 de ore dupa ce ministrul Finanțelor a anunțat injumatațirea accizei la carburant, ca masura contravine normelor europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Romania are nevoie de o reașezare a sistemului de impozitare a proprietaților, dar nu credem ca un impozit suplimentar platit de catre cei care dețin mai mult de doua locuințe va funcționa, susține Daniel Anghel, partener, liderul Departamentului de consultanța fiscala și juridica PWC Romania.

- Romanii ar urma sa plateasca mai puțin de 6 lei pe litrul de benzina și motorina, in urma reducerii cu 50% a accizei la carburanți, iar fostul premier Florin Citu apreciaza ca impactul bugetar poate ajunge la circa patru miliarde lei.

- Coaliția de guvernare a decis, astazi, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discuții cu Comisia Europeana și marile companii distribuitoare de carburanți inainte de a fi aplicata. Potrivit Digi24.ro masura ar urma sa se aplice pentru o perioada de…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- In urma discutiilor din sedinta coalitiei, plafonarea pretului la energie ar urma sa ramana in vigoare si sa se prelungeasca pentru o perioada de timp, iar Guvernul sa caute si alte masuri pentru a mentine preturile la energie. De asemenea, liderii coalitiei au ajuns la un acord de principiu si pe reducerea…