Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit marti seara despre amanarea ratelor bancare, in conditiile in care este de asteptat ca un milion de oameni sa intre in somaj, sugerand ca trebuie schimbat regulamentul BNR, pentru ca altfel bancile vor trebui sa suporte niste costuri.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit marti seara despre amanarea ratelor bancare, in conditiile in care este de asteptat ca un milion de oameni sa intre in somaj, sugerand ca trebuie schimbat regulamentul BNR, pentru ca altfel bancile vor trebui sa suporte niste costuri.

- La aceasta ora (n.n. duminica, la prânz) se desfașoara o videoconferința, cu participarea premierului Ludovic Orban, a miniștrilor, precum și a consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, pe tema masurilor economice necesare pentru limitarea impactului economic al pandemiei noului coronavirus…

- Ministrul Finanțelor a cerut amanarea platii ratelor la banci și a impozitelor catre stat și promite masuri pentru IMM-uri. Ce soluții propun oamenii de afaceri Guvernului și BNR Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, sambata, ca a luat deja o serie de masuri pentru susținerea economiei in aceasta…

- ”Ne-am pregatit pentru mai multe scenarii, dupa cum stiti, am asigurat finantarea Romaniei, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru ca am imprumutat in prima parte a anului si am facut bine ca am facut acest lucru, pentru ca deja au inceput sa creasca dobanzile peste tot…

- Incepe reformarea ANAF. Numarul de vicepresedinti va fi redus, iar 2.000 de posturi de execuție vor fi desființate. Directia Antifrauda, reorganizata Numarul de vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va fi redus de la 4 la 3, iar directia Antifrauda va fi reorganizata, prin…

- Ministrul Finantelor promite oamenilor de afaceri ca nu va face modificari la Codul Fiscal in 2020 Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni, ca, in 2020, nu vo fi facute modificari la Codul Fiscal, acesta fiind un mesaj pentru mediul de afaceri. Cîţu a anunţat că au avut…

- Contributia la Pilonul II de pensii va creste la 5% din 2021 si va ajunge la 6%, asa cum cere legea, a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sunt tari dezvoltate care s-au lovit de aceasta problema. Noua Zeelanda si Anglia au schimbat deja…