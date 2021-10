Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu a declarat, luni, ca analizeaza mai multe variante pentru reducerea costului contributiilor la sanatate, mentionand ca se doreste ca toata lumea care primeste salariu in Romania sa plateasca o contributie mai mica.

- ”In acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier”, a declarat Florin Cițu, președintele PNL, dupa consultarile la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. ”Exista o majoritate USR, PSD, AUR care s-a unit, eu cred ca nu sunt atat de cinici sa fi dat o majoritate fara sa…

- ”Plafonarea contributiilor pentru salariile mari inseamna reducerea taxelor doar pentru cativa. Este interesanta oferta ministrului de finante, dar ar fi o abordare gresita. Solutia corecta este una care s-ar aplica intregii populatii. Mai precis sa reducem taxele pe echivalentul unui salariu minim.…

- Eliminarea exceptiilor la taxarea muncii, cum sunt scutirile acordate angajatilor din IT si constructii, trebuie discutata la pachet cu o diminuare treptata a poverii fiscale pe munca, a declarat ministrul demis al Finantelor, Dan Vilceanu, in emisiunea Ora de Profit.ro, explicand ca trebuie analizata…

- Ministrul demis al Finanțelor, Dan Vilceanu, a anunțat duminica intenția de a regandi situația contribuției la sanatate. Acesta precizeaza ca nu este corect ca cineva care castiga un salariu mare sa plateasca 10% din acel salariu, iar cel care castiga un salariu mic sa plateasca o contributie mult mai…

- curentNimeni nu isi doreste plafonarea preturilor la energie, dar am ajuns intr-un moment in care preturile in piata au crescut foarte mult, iar atunci cand vom fi un Guvern plin veti vedea si solutiile, a declarat, joi, Dan Vilceanu, ministrul demis al Finantelor, informeaza AGERPRES . “Exista o discutie…

- Ocupațiile recomandate de Monica Tatoiu unor miniștri din actualul guvern.Florin Cițu, premier: "L-aș vedea facand paine". (F. Cițu a afirmat ca nu știe cat costa painea, pentru ca nu mananca - N.R.)Raluca Turcan, ministrul Muncii: "Cred ca ar fi o buna vanzatoare de genți, se pricepe la branduri, știe…