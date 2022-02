Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 8 februarie, ca vor fi propuse masuri dure dupa incidentul petrecut in Parlament, unde copreședintele AUR, George Simion, l-a bruscat pe ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu.„Trebuie sa propunem masuri foarte, foarte dure. Ne uitam acum care sunt…

- Florin Cițu, președintele PNL, a fost ales președinte al Senatului cu 82 de voturi „pentru” și 25 „impotriva”, dupa demiterea din funcție de marți, 23 noiembrie, a Ancai Dragu (USR). „Mulțumesc pentru vot colegilor. De vineri ne apucam de treaba”, a declarat Florin Cițu in Parlament, dupa ce au fost…