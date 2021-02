Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat daca nu va mai fi o majorare a alocatiilor in 2021, iar urmatoarea crestere va fi facuta in 2022, ca anul acesta alocatiile au fost marite cu 20%, ceea ce este o crestere semnificativa, in conditii de criza. „Anul acesta alocatiile au fost marite…

- „Anul acesta alocatiile au fost marite cu 20%. In Uniunea Europeana, anul trecut, salariile au crescut in medie cam cu 3%, cele in sectorul public. In sectorul privat am vazut estimari pentru 2021 ca salariile raman constante. Eu cred ca o crestere de 20% este una semnificativa si pentru aceste alocatii,…

- Raluca Turcan, ministru al Muncii, sustine ca bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape, una la finalul anului trecut si alta la inceputul acestui an. "In momentul de fata bugetul prevede majorarea alocatiilor in doua etape - finalul anului trecut si inceputul anului acesta. In momentul…

- ​S-au votat aproape articolele proiectului legii bugetului de Comisiile reunite de buget-finanțe. Pe bugetul CNA au fost discuții ca nu ajung de funcționare. În ceea ce privește banii pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, înca se afla în bugetele Senatului și Camerei Deputaților.…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui, potrivit Agerpres. „Cum se face ca pentru…

- Problema majorarii pensiilor a fost tranșata recent de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan:”Este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei”. Premierul Florin Cițu a…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat miercuri daca poate suporta bugetul majorarea punctului de pensie cu 40%, dupa ce CCR a decis ca este constitutionala legea, ca „Romania nu si-a permis anul trecut. Nu isi permite nici in 2021 acest lucru”. Seful Executivului a adaugat ca presedintele Klaus…

- Miercuri, 30 decembrie, Senatul a votat ca alocațiile sa fie majorate cu 20% de la 1 ianuarie. In aceeași zi, premierul Florin Cițu a anunțat ca salariile si sporurile bugetarilor vor ramane și anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. In ceea ce privește alocațiile, decizia finala ii aparține…