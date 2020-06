Florin Cîțu, despre dublarea alocațiilor: Nu avem bani! Legea e neconstituțională Ministrul Finanțelor a declarat, duminica, la Digi 24, ca nu exista sunt bani pentru dublarea alocațiilor in acest an, ca legea care a decis asta este neconstitiționala și ca, daca, in final, ea va fi declarata constituționala, dublarea alocațiilor va fi amanata. “Alocațiile au fost dublate in Parlament fara sa aiba sursa de finanțare. Costurile […] The post Florin Cițu, despre dublarea alocațiilor: Nu avem bani! Legea e neconstituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

