Florin Cîţu, despre discuţii privind majorarea de taxe: Pentru noi sunt închise “Discutam orice, pana la urma, dar datele arata ca sistemul pe care il avem acum este un sistem bun, este un sistem care duce la crestere de venituri si ceea ce am inceput noi si am facut – lucruri care au stat in sertare si PSD a fost la guvernare ani de zile – conectarea caselor de marcat, e-facturare, haideti sa vedem intai ce venituri aduc acestea la buget si apoi putem sa discutam orice. Daca se continua cu aceste proiecte veti vedea ca vor veni mai multe venituri la buget”, a explicat Florin Citu, luni seara, la Digi 24. El este de parere ca orice ministru va conduce Ministerul Finantelor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

