- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat marti, 15 februarie, ca cifrele prezentate de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit carora economia Romaniei a avut in 2021 o creștere sub așteptari, sunt date partiale și ca „economia a incetinit in trimestrul IV, deja suntem intr-un tavalug”.„Acum…

- Produsul Intern Brut al Romaniei in trimestrul IV 2021 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2021, iar in 2021, economia tarii a crescut cu 5,6%, fata de 2020, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Institutul Național de Statistica a anunțat, marți, primele date ale incetinirii activitații economice. Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,5% in perioada octombrie-decembrie fața de trimestrul anterior. Aceleași date arata și ca la nivelul intregului an, Romania a inregistrat o creștere economica…

- Creșterea economica din 2021 a fost „spre 6 la suta”, a declarat, marți, fostul premier Florin Cițu. El a precizat ca, deși este prezentat pesimist, anul 2021 a fost bun pentru Romania. Fostul premier, actualul președinte al Senatului, amintește ca, in 2021, Guvernul bugeta o creștere economica mai…

- Institutul Național de Statistica a anunțat, marți, primele date ale incetinirii activitații economice. Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,5% in perioada octombrie-decembrie fața de trimestrul anterior. Aceleași date arata și ca la nivelul intregului an, Romania a inregistrat o creștere economica de…

- Florin Cițu, fostul premier al Romaniei, economist de profesie, a lansat un avertisment intr-un mesaj postat pe contul de Instagram. Actualul lider al Partidului Național Liberal a vorbit despre o criza economica viitoare, care ar trebui sa dea batai de cap mai mari decat cea despre care spune ca a…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in sus cresterea economica din trimestrul III al acestui an, la 0,4%, de la 0,3% cat estima anterior, iar fata de perioada similara din 2020, Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 7,4% pe seria bruta si 8,1% pe seria

- Florin Cițu spune ca are incredere in declarațiile facute de BNR cum ca actuala creștere a prețurilor este una episodica! Fostul premier i-a ironizat pe cei din BNR, spunand ca este convins ca prețurile se vor opri din creștere pentru ca BNR nu a intervenit. Cițu s-a laudat ca a luat imprumuturi…