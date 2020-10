Florin Cîțu, despre controlul la Primăria Capitalei: Bani au fost, însă nu au ajuns acolo unde trebuie Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, spune ca veniturile totale ale Primariei Municipiului București in acest an au fost de 3,4- 3,5 miliarde de lei, iar in septembrie incasarile au fost de 99%. Cițu susține ca a constat, in urma controlului desfașurat la PMB, ca bani au existat, insa nu au ajuns acolo unde trebuie. ”Inca de la primul moment la Ministerul de Finante, am cerut o situatie a controalelor activitatii financiare sau a modului in care a fost cheltuiti banii publici in institutiile statului. Am cerut aceasta situatie pentru toate institutiile statului. Bineinteles, situatia pe care am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

