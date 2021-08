Intrebat, joi seara, intr-o emisiune la TVR, care este, in opinia sa, zona in care exista restante si asupra careia vrea sa se concentreze, premierul Florin Citu a raspuns ca este vorba despre reforma companiilor de stat. “Reforma companiilor de stat. Deci acolo in continuare exista o rezistenta. Ma voi implica mai mult”, a afirmat Florin Citu. El a adaugat, intrebat fiind de unde vine rezistenta in ceea ce priveste reforma companiilor de stat, ca aceasta vine “din mai multe zone, chiar si din Guvern”. “Eu imi asum costul de a deranja, chiar si singur, daca trebuie, dar nu vom putea sa…