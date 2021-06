Stiri pe aceeasi tema

- ​În competiție deschisa în partid cu Ludovic Orban, Florin Cîțu anunța propriul sau PNDL. Mai exact, șeful guvernului spune va da bani de la buget pentru drumuri comunale pentru primariile care nu au putut accesa fonduri europene sau lua finanțare prin PNRR. „Am și o…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca lansarea unui nou Program de Dezvoltare Locala - PNDL 3 reprezinta o necesitate, mentionand ca el este in legatura cu realitatea din teren si de trei luni le spune colegilor liberali si din coalitie ca trebuie pregatit acest…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, intr-o conferința de presa la sediul Consiliului Județean Timiș, ca va demara un program de finanțare prin bugetul de stat a construirii de drumuri comunale. Anunțul acestuia vine dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a afirmat recent ca este nevoie de PNDL 3. Cițu…

- Anunțul a fost facut de Cristian Bacanu, fostul candidat PNL la Primaria Sectorului 5. Deputatul Cristian Bacanu, președintele PNL Sector 5, se numara printre liderii formațiunii care și au anunțat sprijinul pentru Florin Cițu in cursa pentru șefia partidului și a fost prezent la anunțul candidaturii…

- Premierul Florin Cițu a declarat, duminica, dupa anunțul candidaturii la șefia PNL ca inainte de a lua decizia a discutat cu președintele in funcție, Ludovic Orban: „Am facut și fac parte din echipa domnului președinte”, a spus Cițu. Intrebat, dupa anunțul privind candidatura la șefia PNL,…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 6 mai, la Constanta, ca evenimentele mari, cum ar fi Untold sau Neversea vor putea fi organizate la sfarșitul verii. „Eu asa sper si asa vreau, dar nu cred ca pot sa aiba loc de la 1 iunie. Putem sa vorbim de o faza ulterioara. Eu cred ca, atunci […] Citește Untold…

- Proiectul legii 5G era programat sa intre pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Dupa avizare, proiectul ar fi ajuns in Parlament pentru dezbateri, iar forma finala la președintele Klaus Iohannis. Numai ca USR Plus a decis sa boicoteze guvernarea, drept pentru care ședința nu s-a mai ținut. Putem glumi…

- Premierul Florin Cițu a facut lamuriri pe pagina sa personala de Facebook in legatura cu purtatul maștii de protecție. Conform declarațiilor premierului, in toamna am putea renunta la masca de protecție, un subiect destul de controversat in randul populației. Iata ce a declarat Florin Cițu și care sunt…