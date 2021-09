Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu nu mai este dorit la Palatul Victoria, dar vrea sa continue guvernarea, deoarece „alegerile anticipate ar fi o greșeala in acest moment”, a afirmat premierul. Acesta susține in plina criza guvernamentala ca este nevoie de un guvern stabil. A facut aceste declarații la Blaj, in cadrul sedintei…

- Premierul Florin Citu a afirmat, duminica la Blaj, ca a intrat in politica pentru a schimba lucrurile in bine pentru oameni si a facut referire si la aspecte din copilaria sa, petrecuta la tara, care l-au determinat sa sustina Planul National de Investitii (PNI). Acesta a adaugat ca doreste sa ramana…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil. Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca nu este exclus sa ajungem la alegeri anticipate, dat fiind blocajul politic la care s-a ajuns. "Cred…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa, ca PSD va vota moțiunea depusa de USR PLUS și AUR daca aceasta va…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil. „Cred ca ar fi o greseala in acest moment alegeri anticipate in Romania. Doar cine nu vrea binele PNL si al romanilor ar vrea sa arunce Romania in…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil. "Cred ca ar fi o greseala in acest moment alegeri anticipate in Romania. Doar cine nu vrea binele PNL si al romanilor ar vrea sa arunce Romania…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil, informeaza Agerpres . „Cred ca ar fi o greseala in acest moment alegeri anticipate in Romania. Doar cine nu vrea binele PNL si al romanilor ar vrea…

- „Am regasit in actualul premier Florin Citu premierul capabil sa duca Partidul National Liberal si Romania la nivelul urmator. Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva. Presedintele Orban are merite deosebite in ceea ce este PNL astazi si va rog sa-l aplaudam. Este adevarat ca, impreuna cu ministrul Finantelor,…