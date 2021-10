Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- Vor mai muri oameni arși in spitale, așa cum s-a intamplat in cazul incendiului de la spitalul din Constanța și in incendiile de la spitalul din Piatra Neamț și Institutul Matei Balș, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. El a criticat declarațiile managerului spitalului, Stela Halchidis, intre timp…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…

- Publicația locala „Replica” a facut publice primele imagini de pe secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța unde un incendiu a ucis vineri noua din cei zece pacienți internați la ATI.Imaginile arata daunele serioase pe care le-a produs incendiu care s-a manifestat cu…

- Sunt momente cumplite pentru familiile și apropiații pacienților care au pierit in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Mai multe rude ale victimelor au venit pentru a afla ce s-a intamplat cu oamenii dragi lor, pe care i-au pierdut in urma tragediei. S-au facut acuzații…

- Tragedia de vineri, de la spitalul din Constanța este ultima dintr-un șir de incidente asemanatoare. Pe lista cu spitale care au luat foc sunt Maternitatea Giulești, Institutul Matei Balș din...

- ”Asa cum am facut si pana acum, vom face in continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetateni ca solutia de a scapa de pandemie este vaccinarea. Ministerul Sanatatii a venit ieri si a prezentat - am avut o discutie la Guvern si dupa aceea in coalitie - mai multe solutii, unele sunt pe parte…