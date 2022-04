Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti, despre acuzatiile aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri, in perioada in care a fost premier, ca „putem sa o anchetam pe Ursula von der Leyen, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract cu toata Uniunea Europeana.…

- Fostul premier Florin Cițu a raspuns acuzațiilor privind numarul mare de doze de vaccin impotriva COVID contractate de guvernul precedent: „Ministerul Sanatatii putea sa spuna oricand ca nu vrea sa dea comanda. Putem sa o anchetam pe Ursula, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract pentru…

Președintele Senatului, Florin Cițu, a spus ca Zelenski, președintele Ucrainei, este un erou.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat cu privire la vizita in SUA a delegatiei Senatului Romaniei, ca vor fi discutii cu privire la trei obiective majore, care sunt si proiecte de tara: programul Visa Waiver, programul pentru energie nucleara si pe aparare.

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- Intrebat despre investițiile in microhidrocentrale in Romania, daca sunt sustenabile, Florin Cițu a precizat ca este nevoie de soluții care sa respecte și protejarea mediului, pentru a nu avea atenționari de la Bruxelles.„Este o discuție, s-a oprit in instanța, erau și cand eram eu premier aceleași…

- Nimic imprevizibil nu s-a intamplat in ultimele sase luni, nu exista in randul populatiei nici o firava teama de necunoscut. Stim cu totii ca USL nu face reforme, nu construieste autostrazi, isi hraneste clientela din banii publici, incearca sa controleze justitia, apara privilegiile, saboteaza economia…