- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, miercuri, la Parlament, ca nu vede de ce propunerile sale privind scaderea TVA si a contributiilor nu ar fi acceptate de catre PSD, el aratand ca sunt discutii. Despre impactul bugetar al acestor masuri, Citu a aratat ca sunt 14 miliarde de euro, granturi din…

- Liderul Partidului National Liberal, Florin Citu, vine cu propuneri pentru a creste salariile pentru toti romanii, prin exemplul reducerii contributiei pentru asigurari sociale CAS de la 25 la 20 , ceea ce inseamna "aproximativ 317 lei in plus in buzunar pentru romanii cu salariul mediu".Astfel, printr…

- Creșterea salariilor se poate face prin reducerea CAS, susține Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului. Florin Cițu a fost, anterior, ministru de Finanțe, apoi prim – ministru. „Solutii pentru a creste salariile pentru TOTI romanii. Reducerea CAS de la 25% la 20% = aproximativ 317 lei in plus…

- Președintele PNL Florin Cițu a vorbit, joi seara, la Antena 3, despre suma de 1,9 miliarde euro, bani din PNRR, care sunt in conturile Romaniei, dar și despre relația cu Klaus Iohannis "Nu m-a abandonat Klaus Ioannis. Am acceptant ca premier sa fie Nicoale Ciuca. pentru PNL este important…

- Declarație de AVERE obligatorie pentru toți romanii, proiect al PSD Declarație de AVERE obligatorie pentru toți romanii, proiect al PSD In negocierile de la Palatul Parlamentului, PSD a venit cu ideea unor declarații de avere care sa fie completate de toți romanii. Soluția a fost agreata, de principiu,…

- 1,8 miliarde de euro vor fi virați Romaniei de Comisia Europeana dupa negocieri dure duse de Florin Cițu cu Ursula von der Leyen. Este vorba de prima tranșa din pre-finanțarea aferenta PNRR, corespunzatoare parții de granturi. Gabriela Horga, deputat PNL, susține ca toți romanii o sa beneficieze…

- Comisia Europeana a transferat joi, 2 decembrie, 1,8 miliarde de euro Romaniei, sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei țari in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența.Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…

- Fostul premier Florin Citu a fost intrebat joi seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ”ce regrete are dupa aceasta criza politica”. Astfel, Florin Cițu considera ca “viteza cu care a vrut sa faca reforma a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu. Aici trebuie ajustate lucrurile.…