Florin Cîțu desființează o direcție care trebuia să se judece cu părinții săi pentru un teren de 12 milioane euro Ministrul de finanțe, Florin Cițu, este acuzat ca ar fi desființat Direcția Generala Juridica din minister pentru a evita un proces in care este parte tatal sau. Potrivit site-ului thesolomoneffect.com, familiei Cițu i-a fost retrocedat un teren de 50 de hectare de padure langa partia de schi din Voineasa. Retrocedarea este acum subiect de proces, iar statul […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt acuzații incredibile la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Acesta ar fi desființat Direcția Generala Juridica din Ministerul pe care il conduce pentru a evita un proces in care e parte tatal sau. Familiei Cițu i-a fost retrocedat un teren de 50 de hectare de padure langa partia de schi…

