- Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție". „Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu…

