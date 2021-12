Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statul ar putea asigura pentru o perioada de 42-45 de zile testarea persoanelor nevaccinate in vederea obtinerii certificatului verde, Rafila aratandu-se impotriva "amenintarii si santajului". Rafila avanseaza ideea generarii de vouchere cu valoare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a raspuns, vineri, atacurilor lansate in urma cu o zi de Florin Cițu, pe tema masurilor de relaxare și a certificatului verde. „Nu ințeleg de unde atata incrancenare din partea unei persoane care nu a facut nimic in ce privește campania de vaccinare, a compromis-o…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, il acuza, vineri, pe Florin Citu ca a compromis campania de vaccinare prin declaratiile pe care le-a facut. Reactia vine dupa ce presedintele PNL a criticat draftul legii privind certificatul verde profesional pe care l-a propus coalitiei ministrul PSD.

- Ministrul Sanatații, Alexandu Rafila, spune ca, in opinia lui, certificatul verde trebuie sa includa toate cele trei alternative decise in legislația UE, adica vaccinare, trecere prin boala sau testare. Intrebat miercuri, la un eveniment organizat de Colegiul Medicilor din Romania, daca crede…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți seara, la B1 Tv, ca este greu de spus daca vor exista sau nu relaxari de sarbatori. „Mi-e greu sa va spun ce se va intampla peste un interval de 3-4 saptamani, dar eu am o preocupare fața de ce se intampla in acest moment. Am vazut ieri la Brașov,…