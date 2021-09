Florin Citu a vorbit despre eșecul campaniei de vaccinare despre care spune ca „nu are nicio legatura cu declaratiile sale privind relaxarile”. Romanii se uita la cadrele medicale și la profesori ca fiind exemple demne de urmat, dar doar 40% din fiecare din cele doua categorii s-au vaccinat. „Se pot lua in calcul si penalizari”, […] The post Florin Cițu declanseaza furtuna: masuri DURE pentru profesorii si medicii care refuza sa se vaccineze! first appeared on Ziarul National .