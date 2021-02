Premierul Florin Citu a transmis duminica un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania, prin care subliniaza ca activitatea tuturor celor implicati in prevenirea si furnizarea raspunsului la dezastre are un impact semnificativ, acestia actionand pentru salvarea comunitatilor amenintate de dezastrele naturale sau de alte situatii limita. „Astazi, cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania, celebram intreaga activitate derulata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, precum si a celorlalti specialisti implicati in prevenirea si furnizarea raspunsului la dezastre. Contributia…