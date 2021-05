Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de relaxare vor fi aplicate in doua etape: de la 1 Iunie și de la 1 August, a declarat premierul Florin Cițu care se afla azi la Constanța. La inceputul lunii iunie va fi eliminata masura portului maștii de protecție pe plaja. „Cred ca pentru 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului…

- Incepand cu 1 iunie se elimina obligativitatea purtatului maștilor de protecție pe plajele de pe litoral, insa masura va fi condiționata de distanțarea șezlongurilor, iar sezonul estival va fi deschis in do...

- Premierul Romaniei, Florin Cițu a evitat sa dea un raspuns la intrebarea daca masca de protecție va fi obligatorie pe plaja și in apa, in timpul minivacanței de Paște și 1 Mai. ”Cred ca romanii sunt responsabili, ca vom avea anul acesta o sarbatoare a Paștelui și un weekend fara niciun fel de evenimente.…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode a declarat luni, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja sau in varful muntelui. Ministrul Bode a reamintit ca purtarea maștii de protecție este obligatorie, in acest moment, insa autoritațile iau in calcul ridicarea graduala a restricțiilor,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, vine cu precizari dupa ce cu o zi in urma afirma ca autoritațile ar putea decide exceptarea purtarii maștii „in varful muntelui sau la plaja”. El spune ca autoritațile iau in calcul ridicarea graduala a restricțiilor, inclusiv legat de purtarea maștii de protecție,…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a admis, intr-o declarație televizata la Prima TV, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja, inclusiv in minivacanța de 1 mai, posibilitatea urmand a fi discutata in CNSU. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit…

- De la 1 iulie am putea sa nu mai purtam masca de protectie, a anuntat, vineri, premierul Florin Citu. Seful Guvernului vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate. "Vreau de la 1 iunie sa relaxam…

- Cițu a subliniat ca depinde de fiecare dintre noi sa revenim la viața normala. ”2 milioane de oameni vaccinați anti-COVID, adica 10% din populație, pana la sfarșitul lunii martie, in Romania. In acest weekend vom ajunge la primul million de romani vaccinați cu prima doza. Sunt veștile bune care trebuie…