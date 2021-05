Stiri pe aceeasi tema

- Daca se oprește vaccinarea, ne intoarcem la restricții, avertizeaza premierul Florin Cițu: „Putem sa discutam și despre o frana de mana, dar daca ne vaccinam mai repede, cu atat mai repede ne...

- Klaus Iohannis a schimbat din mers obiectivele Guvernului pentru campania de vaccinare. Președintele a decis ca la 1 iunie sa avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie 6 milioane, la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate. Florin Cițu i-a amenințat pe cei care nu se vaccineaza ca…

- „Este un eveniment care arata o organizare exemplara. Felicit pe toata lumea, organizatorii și medicii care au venit sa vaccineze. Este un efort uriaș al medicilor. Incepand de astazi, in Romania, va puteți vaccina fara programare. Nu exista un alt evenimnt in Europa. Avem dozele necesare ca toți romanii…

- Premierul Romaniei a facut anunțul la care fiecare roman viseaza de aproape un an. Vestea ca ne indreptam din nou catre o viața care sa semene cu cea normala este poate cel mai frumos lucru pe care il traim in aceste vremuri dificile. In urma cu puțin timp, Florin Cițu a oferit cateva informații despre…

- „Este un moment pe care il asteptam de un an de zile, sa avem dozele sa ne vaccinam cu totii, este un moment important. Cred ca este prima oara cand putem sa vedem sfarsitul pandemiei sau putem sa vedem revenirea la normalitate. Pana acum primeam mai putine doze, au fost acele scandaluri, unele doze…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si numarului de pacienti internati la terapie intensiva. "In acest moment, nu", a replicat premierul, intrebat intr-o conferinta de presa…

- „Campania de vaccinare a fost și este o campanie de succes in Romania și nu o facem pentru un titlu de glorie. Cu cat vaccinam mai bine, cu atat putem ține economia mai deschisa și putem reveni la normal", a declarat Florin Cițu.Referitor la lotul de vaccinuri problematice AstraZeneca, premierul a comentat:…

- „Campania de vaccinare a fost și este o campanie de succes in Romania și nu o facem pentru un titlu de glorie. Cu cat vaccinam mai bine, cu atat putem ține economia mai deschisa și putem reveni la normal", a declarat Florin Cițu.Referitor la lotul de vaccinuri problematice AstraZeneca, premierul a comentat:…