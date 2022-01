Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat, sambata, referitor la consilierul local al PNL implicat in agresarea verbala si fizica a unei femei, la o sedinta de consiliul local, ca acesta a fost suspendat din toate functiile politice de catre liderul PNL Ilfov, iar daca se dovedeste a fi vinovat, atunci acesta va fi exclus…

- Consilierul local al PMP Dinu Gheorghe, implicat in incidentele de la Mogosoaia, a demisionat din partid. „Consilierul local PMP implicat in altercatia de la Mogosoaia si-a dat demisia din partid. PMP are Toleranta zero fata de violenta fizica si verbala in politica”, arata o postare de sambata pe pagina…

- Consilierul local al PMP Dinu Gheorghe, implicat în incidentele de la Mogosoaia, a demisionat din partid, potrivit News.ro. „Consilierul local PMP implicat în altercatia de la Mogosoaia si-a dat demisia din partid. PMP are Toleranta zero fata de violenta fizica si verbala în…

- Europarlamentarul Eugen Tomac anunța vineri ca va propune in partid excluderea consilierului local acuzat de agresarea unei consiliere USR. „In urma discuțiilor pe care le-am avut astazi cu colegii din conducerea PMP, am luat decizia de a propune, la ședința din 31 ianuarie, excluderea din Partidul…

- O consiliera locala USR din Mogoșoaia susține ca fost agresata de doi reprezentanți ai PNL și PMP, la randul lor consilieri in localitate. Ea a spus ca incidentul s-a intamplat dupa o ședința a Consiliului Local, ținuta intr-o școala, cand cei doi au inceput sa o amenințe. Femeia spune ca a depus plangere…

- Președintele PNL Florin Cițu cere organelor competente sa deschida o ancheta in cazul ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, care este acuzat ca ar fi facut lobby pentru Huawei, companie aflata pe lista neagra a SUA și a partenerilor strategici din cauza acuzațiilor de spionaj. "Eu, cand eram…

- Consiliul National al PMP a decis, sâmbata, continuarea discutiilor cu PNL privind un proiect politic comun si a desemnat o echipa de negociere în acest sens, relateaza Agerpres.Biroul Executiv (BEx) al PNL a hotarât, vineri, demararea discutiilor cu PMP în vederea fuziunii…

- OFICIAL| Ludovic Orban a fost exclus din PNL: 31 de membri din 35 au votat PENTRU Ludovic Orban a fost exclus din PNL: 31 de membri din 35 au votat PENTRU Biroul Executiv al PNL a votat in ședința de vineri, 12 noiembrie, excluderea din partidul a fostului președinte Ludovic Orban. Au fost 35 de membri…