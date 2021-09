Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu susține ca in cazul in care judecatorii Curții Constituționale dau dreptate Guvernului in speța privind moțiunea de cenzura, atunci președinții celor doua camere, Ludovic Orban și Anca Dragu, ar trebui sa plece acasa. ”Bineințeles, eu raman la opinia mea. Daca cei de…

- Florin Cițu a fost intampinat cu huiduieli, fluieraturi și scandari precum “Demisia!, Demisia!” și “Superman, du-te acasa!”, la momentul la care a fost invitat sa-și prezinte moțiunea. Apoi, discursul sau a fost intrerupt de mai multe ori cu aceleași scandari. Ludovic Orban a intervenit in repetate…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmit ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in…

- Ludovic Orban s-a dezlanțuit, vineri, la adresa lui Florin Cițu și a susținatorilor sai, in discursul susținut la prezentarea moțiunii sale in fața membrilor filialei PNL Prahova. “Din pacate, daca ne uitam la sondajele de opinie, de doua luni și jumatate pare ca tot ce am construit e pus in pericol.…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca este decis sa comunice personal Guvernului moțiunea de cenzura, in cazul in care nu va exista cvorum marți, in Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura. ”Daca maine nu va fi cvorum, v-o spun…

- USR PLUS și AUR au depus, vineri seara, moțiunea de cenzura la Senat, unde președinte este Anca Dragu. Moțiunea a fost inițiata de 122 parlamentari, 80 de semnaturi au fost de la USR PLUS și 42 de la AUR. Moțiunea este intitulata “Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!” “Romania…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…

- Ludovic Orban reacționeaza la doua zile de la apariția documentului care dezvaluie strategia echipei de comunicare a premierului Florin Cițu. Președintele PNL susține ca cine l-a elaborat trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria. „Daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și mai ales…