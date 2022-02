Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, sustine ca Romania are rezerve de gaze pentru a trece peste aceasta perioada, mentionand ca pentru iarna urmatoare "se merge pe mai multe solutii". Liberalul sustine ca situatia energetica este rezultatul lipsei de investitii in energie, in Romania si in Europa.

- ”In primul rand sa stie toata lumea ca Romania are rezerve de gaze, pentru a trece peste aceasta perioada, nu exista o problema. Am discutat si cu presedintele Transgaz si cu ministrul Energiei, deci nu exista o problema pentru Romania in ceea ce priveste rezerva de gaze”, a spus presedintele PNL. …

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, luni, la RFI, ca Romania are rezerve de gaze, pentru a trece peste aceasta perioada de iarna si nu exista o problema, iar pentru iarna urmatoare, se merge pe mai multe solutii, ministrul Energiei fiind plecat in Qatar si urmand sa plece si la Baku. El a precizat…

- Compania nipona Toyota a anuntat vineri ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1%, devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG, transmit Kyodo si Reuters.Toyota…

- Ministrul Mediului a declarat, marți seara, la Digi24, ca folosirea lemnului de foc pentru incalzirea locuintelor este esentiala, iar Romania are nevoie de un program social destinat celor care folosesc lemne, in contextul in care si aceasta resursa s-a scumpit. Intrebat daca ar recomanda montarea…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat, in 2021, o crestere de 28,85% in ritm anual, la 125.205 de unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile.Livrarile grupului francez Renault au scazut anul trecut cu 4,07%, in timp…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este momentul ca Romania sa devina independenta energetic prin crearea unei companii nationale care "sa produca si verde si nuclear si pe carbuni si gaze". Ciolacu este de parere ca acest lucru s-ar putea intampla in 3-5 ani.Intrebat ce rezerve…

- Bancnota de 20 de lei a intrat in circulație incepand cu 1 decembrie 2021. BNR anuntase inca din 2019 ca prima bancnota pe care va fi prezenta o personalitate feminina va fi lansata, dar pana in acest an nu au existat detalii despre cum va arata aceasta bancnota.Este vorba despre prima bancnota…