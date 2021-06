Stiri pe aceeasi tema

- "Vești extraordinare din economie!Investițiile NETE in economie cresc cu aproximativ 10%.Foarte important pentru romani.Aceste investiții reprezinta un indicator care arata INCREDEREA antreprenorilor, a investitorilor și a multinaționalelor in guvernul pe care il conduc.Investitiile nete reprezinta,…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce INS a anunțat ca investițiile nete au crescut cu 10% in Romania. Acesta promite ca de creșterea economica se vor bucura toți romanii. "Vești extraordinare din economie! Investițiile NETE in economie cresc cu aproximativ 10%. Foarte important…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma ca anuntata cresterea a investitiilor nete cu aproximativ 10% in trimestrul I al acestui an, potrivit datelor INS, reprezinta un indicator care arata increderea antreprenorilor, a investitorilor si a multinationalelor in Guvern. "Vesti extraordinare din…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini. „Ieri am…

- “Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Felicitari romani! Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani scris”, marti, pe Facebook, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat…

- Creșterea economica in 2021 o sa fie peste toate estimarile facute la inceputul anului, a garantat vineri premierul Florin Cițu. Totodata, el a susținut ca, potrivit noilor date ale Institutului Național de Statistica, salariul mediu nominal a crescut semnificativ, la fel și puterea de cumparare a romanilor.

- C.E. și-a imbunatațit și prognoza privind creșterea economica de anul viitor, de la 4% la 4,9%De asemenea, deficitul bugetar se va reduce la 8% din PIB in acest an si la 7,1% din PIB anul viitor, de la un nivel de 9,2% din PIB inregistrat anul trecut, in timp ce deficitul de cont curent se va situa…

- Intampinam Sfintele Pasti anul acesta cu increderea ca vom depasi cu bine perioada dificila pe care o traversam si vom reveni cat mai repede la normalitate, afirma premierul Florin Citu intr-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres. "Eforturile individuale si comune isi arata zi de zi beneficiile…