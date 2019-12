Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.

- "Voi prezenta cu documente cum au mințit și cum știau de situația economica de la început de an. Guvernul PSD a știut de la începutul anului ca fara masuri suplimentare deficitul va ajunge la 4%.", a spus Cîțu într-o conferința de presa ținuta luni la prânz. Știre…

- Practica de a ascunde sub pres gunoiul, de a arunca facturile in viitor, se opreste in acest moment, iar prin rectificarea aprobata joi a trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli, pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii pe care ii meritau,…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, afirma ca Florin Citu trebuia schimbat imediat dupa ce a primit aviz negativ in comisiile parlamentare, iar pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, "un personaj bizar" a ajuns ministru al Finantelor Publice. Ciolacu il anunta pe Orban ca Guvernul…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor, a declarat, joi, in prima conferința de presa de la preluarea mandatului, ca in privința salariilor profesorilor actuala legislație va fi pusa in aplicare, potrivit EduPedu. Ministrul a fost intrebat daca salariile cadrelor didactice vor crește anul viitor așa cum…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat ca Guvernul PSD vrea sa mai dea un tun pentru a-și pastra finanțarile la partid. Liberalul susține ca CE s-ar putea sa fie de acord cu subvenția de un miliard de lei pentru CEC Bank. El a adaugat ca Eugen Teodorovici se va imprumuta cu dobanzi mari de la UE.„Guvernul…