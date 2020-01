Stiri pe aceeasi tema

- ”As fi vrut mai multa responsabilitate din partea Parlamentului Romaniei pe dublarea alocatiilor, pentru ca nu exista nicio sursa de finantare”, a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."La momentul cand bugetul a fost construit, nu a cuprins alocatiile,…

- Ministrul Finantelor a vorbit, marti seara, la Realitatea Plus, despre faptul ca Legea pensiilor va fi pusa in aplicare exact asa cum este, in 2020, banii fiind prevazuti in buget.Citu a precizat, insa, ca va continua discutia despre pensiile speciale si spera in rezolvarea acestei probleme…

- Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor private pentru a deveni sustenabil, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un interviu acordat marti Reuters, scrie agerpres.ro. In 2008, sistemul de pensii…

- In Romania cu siguranta nu se vor putea plati pensii peste 20 de ani in cazul in care pensiile administrate de stat prin Pilonul 1 vor ramane dominante in sistem, a apreciat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam in calcul…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate privat…

- Problema demografica bate la ușa, iar siste​mul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la o dezbatere organizata de CFA România. "Sistemul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra,…

- Traian Basescu a criticat, la un post de televiziune, declaratiile facute de catre Florin Citu de cand a devenit ministru al Finantelor Publice, afirmand ca acestea afecteaza negativ economia...