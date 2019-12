Florin Cîțu confirmă cel mai NEGRU SCENARIU: Urmează CONCEDIERI între bugetari Cabinetul Ludovic Orban este in proces de evaluare a programelor economice ale Guvernului anterior, iar programele care nu sunt benefice vor fi eliminate, deoarece deficitul pentru anul viitor trebuie redus, a anunțat sambata ministrul Finanțelor, Florin Cițu. "Obiectivul nostru e acela de a elimina risipa și de a fi siguri ca banii colectați din taxe și impozite merg catre domenii productive din economie și eu cred ca e suficient. Știți foarte bine ca pentru anul viitor construcția bugetului pornește de la un deficit de 4% (4,4% - n.r.) și trebuie sa le aratam partenerilor și investitorilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

