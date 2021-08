Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre episodul condamnarii sale in Statele Unite, insa sustine ca seful statului nu i-a reprosat faptul ca nu i-a spus despre acel eveniment. Prezent joi la TVR 1, premierul a fost intrebat daca presedintele…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre evenimentul petrecut in SUA. “A ramas in discuție greșeala mea. vreau sa clarific anumite aspecte. In romania, in legislație pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am…

- ​Ludovic Orban nu ar fi avut informații despre faptul ca Florin Cîțu a facut doua zile de închisoare în SUA dupa ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Potrivit acestora, actualul premier nu i-ar fi spus nimic șefului…