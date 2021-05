Premierul Florin Citu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL), a declarat, luni, ca lupta interna pentru conducerea partidului "este deja transata" in favoarea sa.



El a afirmat, intr-o emisiune la Digi 24, ca au existat organizatii care si-au manifestat sustinerea fata de actualul presedinte al partidului, Ludovic Orban, in momentul in care nu exista un contracandidat al acestuia.



"Vom vedea situatia atunci cand vom depune motiunile, dar, ieri, au fost foarte multe filiale langa mine care au spus inainte ca il sustin…