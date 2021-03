Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi seara, ca a discutat cu Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene pentru Valori si Transparenta, despre eliminarea MCV pentru Romania si Mecanismul privind Statul de Drept. ”Guvernul sustine eliminarea si repararea modificarilor legislative nefericite…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca reprezentanții Comisiei Europene susțin eliminarea MCV la finalul acestui an. Romania va lua masurile care sunt necesare in prima jumatate a anului, a precizat...

- Romania este pe un drum bun in privinta respectului fata de statul de drept, iar Guvernul format de coalitie are o pozitie clara de toleranta zero fata de coruptie, a transmis, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, liberalul Ludovic Orban, la videoconferinta cu vicepresedintele Comisiei Europene…

- Romania ramane profund atasata respectarii statului de drept ca valoare fundamentala a proiectului european si actioneaza in deplina conformitate cu principiile statului de drept, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Anca Dragu. Dragu a transmis, la videoconferinta cu vicepresedintele Comisiei…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Romania va primi suplimentar 170.000 de doze de vaccin de la BioNTech-Pfizer, in luna martie. Premierul Florin Citu a precizat ca dozele suplimentare primite de la Pfizer vor permite extinderea capacitatii de vaccinare. „Vești fantastice pentru romani! Romania…

