Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Florin Roman, deputat de Alba, il susține pe Florin Cițu la șefia PNL.Roman e celebru pentru grija fața de prețul uleiului și a altor produse platite de romani:„Vorbesc azi de la tribuna Parlamentului in numele oamenilor simpli, a celor care au ieșit in strada, a celor care protesteaza și acum…

- Raspunsul premierului Cițu, intrebat daca știe cat costa o franzela: „Nu pot sa va spun, nu mananc paine” In contextul in care primul ministru a declarat ca salariile in Romania au crescut, chiar daca a crescut și inflația, premierul Florin Cițu a fost intrebat, marți, daca știe cat costa o franzela…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa o paine in Romania, pentru ca nu consuma paine, s-a justificat el in fața ziariștilor. „Știți cat este prețul la o franzela, la un litru de ulei?”, a fost intrebat Florin Cițu. „Nu pot sa spun, nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a zis premierul Romaniei.…

- "Pentru fiecare leu produs, Romania, sub conducerea liberala, s-a imprumutat 2,14 lei!", a scris vineri, 9 iulie, pe pagina sa de Facebook, Corneliu Florin Buicu, deputat PSD de Mureș și vicepreședinte al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Deputaților. Potrivit deputatului Corneliu Florin…

- Klaus Iohannis a participat ieri la o acțiune de strangere a gunoaielor marca ”Let’s Do It, Romania!”, in apropierea localitații Daraști, județul Ilfov. Cat costa tricoul lui Klaus Iohannis cu care a adunat gunoaie ieri Klaus Iohannis a avut un look lejer, in concordanța cu activitatea pe care a desfașurat-o.…

- La nici 3 zile dupa ce Cristian Ghinea, in calitate de ministru al Fondurilor Europene a facut anunțul conform caruia Planul National de Redresare si Rezilienta – prin care Romania va primi peste 29 de miliarde de euro – a fost depus oficial la Comisia Europeana, Florin Cițu este așteptat in Maramureș.…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a evitat sa-l critice voalat pe actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, atunci cand a vorbit la Digi24 despre viitorul partidului. Cițu a ținut mai mult sa scoata in evidența rolul sau avut pana acum in cadrul partidului și viitorul pe care liberalii trebuie sa-l…

- Romania devine tot mai mult o țara in care firmelor straine li se pune covorul roșu, iar cele romanești sunt ignorate sau mai rau, se arata intr-un material din Saptamana Financiara. Premierul Romaniei, Florin Cițu, a spus, intr-o emisiune la Digi24, ca miniștrii trebuie sa se duca in strainatate…