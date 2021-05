Florin Cîţu: 'Coaliţia nu scârţâie; toţi miniştrii îşi fac treaba foarte bine' Premierul Florin Citu s-a declarat multumit, joi seara, de toti ministrii si a negat ca ar exista neintelegeri in coalitia de guvernare, potrivit agerpres.ro. El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare. "In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a iesit un buget foarte bun pana la final. Avem un buget foarte bun, in care toate ministerele si-au primit exact ce isi doreau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

